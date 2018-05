Potencial de consumo dos bragantinos até dezembro é de R$ 4,84 bilhões

Em Bragança, até o final deste ano, a economia receberá cerca de R$ 4,84 bilhões. Esse é o potencial de consumo do município, segundo estudo anual realizado peloo IPC Maps, da IPC Marketing Editora, sobre o perfil econômico do País. A projeção para 2018 supera em R$ 629,8 milhões o registrado em 2017. No ranking nacional, que inclui 5.565 municípios, Bragança é a 142ª cidade com maior potencial de consumo e, no mercado paulista, está na 45ª posição. No ano passado a cidade ocupava a 148ª posição em nível nacional e o mesmo 45º lugar no Estado.

O levantamento da IPC Marketing utiliza como base para os dados as informações de fontes oficiais, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Fundação Getúlio Vargas (FGV), a Associação Brasileira de Estudos Populacionais (Abep) e o Ministério da Fazenda. Leia matéria na integra clique aqui