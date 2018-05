POTENCIAL DE CONSUMO: Bragantinos gastarão R$ 4,84 bilhões este ano

A economia de Bragança receberá até o final deste ano cerca de R$ 4,84 bilhões. Esse é o potencial de consumo do município identificado em estudo anual realizado pelo IPC Maps, da IPC Marketing Editora, sobre o perfil econômico do País. A projeção para 2018 supera em R$ 629,8 milhões o registrado em 2017. No ranking nacional, que inclui 5.565 municípios, Bragança é a 142ª cidade com maior potencial de consumo e, no mercado paulista, está na 45ª posição. No ano passado a cidade ocupava a 148ª posição em nível nacional e o mesmo 45º lugar no Estado.

O levantamento da IPC Marketing utiliza como base para os dados as informações de fontes oficiais, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Fundação Getúlio Vargas (FGV), a Associação Brasileira de Estudos Populacionais (Abep) e o Ministério da Fazenda.

Pelo estudo, a classe C bragantina desponta como a de maior potencial de consumo no município, com participação de 41,8%. Em valores, o estudo mostra que essa classe social/econômica deverá consumir até o final deste ano R$ 1,93 bilhão. Já a classe B, registrou queda, passando de 45,3% em 2017, para 40,1% este ano, com potencial de consumo de R$ 1,90 bilhão.

Ou seja, as duas classes somadas representam mais de 81,9% de todo o bolo da população com poder de compra. A média de consumo per capita também cresceu, passando de R$ 44,6 mil para R$ 48,6 mil no ano. Esse crescimento estimado chama a atenção diante do cenário econômico do País, que no ano passado registrou uma retração de 3,6% do PIB (Produto Interno Bruto). A classe D/E deverá consumir neste ano R$ 190,3 milhões, uma queda expressiva de 46,3% do registrado no ano passado, que foi de R$ 278,5 milhões. Já o potencial de consumo da classe A deve atingir neste ano R$ 676,7 milhões, enquanto que em 2017 o valor chegou a R$ 592,5 milhões.

Itens – A manutenção do lar é o item que mais consome dinheiro entre os bragantinos. Ou seja, mais de 28% de todo gasto anual são destinados a cobertura de despesas fixas como aluguel, contas de luz, água, telefone, gás, imposto predial, condomínio, serviços domésticos, entre outros. O valor chegará a R$ 1,31 bilhão.

Na sequência os gastos se concentram em alimentação (no domicílio e fora dele), com R$ 816,2 milhões; em transporte (veículos próprios e transporte urbanos) com R$ 383,6 milhões; e em saúde, R$ 310,1 milhões (com medicamentos e gastos como médicos, exames, consultas e internações).

Investimentos – Segundo o diretor do IPC Maps, Marcos Pazzini, a projeção de Bragança no cenário econômico coloca a cidade como alvo para investimentos. Destaca que a projeção da economia no País para este ano é de melhora, com sinais de retomada do crescimento. “Com inflação menor, aumento ainda que lento no nível de emprego, com queda dos juros e da inadimplência são fatores que estimulam os setores da atividade econômica. É o que se convencionou chamar de ciranda financeira, com pessoas consumindo mais, empresas fabricando e vendendo mais e como consequência a geração de empregos. O resultado é aumento do potencial de consumo”, explicou.

Outro ponto que tem contribuído para essa maior disposição para o consumo, afirma Pazzini, é o aumento da renda per capita e a própria estabilidade da economia local, favorecida pela diversidade do parque industrial, que minimiza os impactos da crise.