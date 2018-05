DIG, DEAS, Delegacia de Socorro e GCM de Socorro: Em menos de 48 horas, ação elucidou sequestro e prendeu dois

Um sequestro na cidade de Socorro ocorrido na noite de segunda-feira, 7, terminou em menos de 48 horas, devido a ação rápida e do trabalho conjunto entre as especializadas: Delegacia de Investigações Gerais – DIG, Delegacia Especializada Antissequestros – DEAS, Delegacia de Polícia de Socorro e Guarda Civil Municipal de Socorro. As vítimas, dois idosos 68 e 63 anos que não tiveram seus nomes divulgados, conseguiram fugir do cativeiro e acionar a GCM do município. Dois homens identificados como Carlos Alberto de Almeida, 50 anos, e Johnny Robert da Silva, 28 anos, foram presos. Carlos Alberto, confessou ser o mentor do crime e Johnny foi reconhecido pelas vítimas.

Investigação – A Polícia tomou conhecimento do crime na manhã de terça-feira, 8, quando o filho do casal recebeu uma ligação de um dos marginais, que usou o telefone de sua mãe para informar que tinha sequestrado seus pais, exigindo um alto valor de resgate. O sequestrador, com forte sotaque carioca, pediu ainda que a polícia não fosse avisada se não seus pais seriam mortos. Diante do desespero, ele entrou em contato com a DIG, comunicou que estava sendo vítima de extorsão mediante sequestro e a partir daí as linhas de investigações foram traçadas. Como houve pedido de resgate, o delegado Dr. José Glauco Lobo da Silveira, imediatamente solicitou a atuação da Delegacia Especializada Antissequestros de Campinas, que age em toda a região de Campinas. O titular da DEAS, Dr. Luiz Segantin Júnior, disse que a especializada veio para auxiliar com a experiência neste tipo de crime. “Viemos para dar informações sobre conduta de investigação sobre sequestro, que não é um crime usual e nós temos uma prática maior, só viemos somar esforços para a investigação. Foi um trabalho de absoluto conjunto entre as forças policiais das regiões de Campinas e de Bragança Paulista”, exaltou. Ele disse que: “Ainda que se libertasse (as vítimas), nossas investigações já estavam apontando à localidade por conta de um conjunto de técnicas de investigação”, revelou. Destacou que o trabalho de investigação foi crucial na prisão de um dos indivíduos.

Enquanto as ações e orientações eram tomadas, as equipes policiais foram avisadas que as vítimas estavam em liberdade e em segurança.

O crime – Segundo informações, o casal estava em casa, na zona rural de Socorro, quando foram abordadas pelos marginais, primeiro a esposa e depois o marido. Os sequestradores roubaram R$ 800,00 e as vítimas tiveram a cabeça coberta com capuz e colocados dentro de um veículo. O marido alega que no caminho para o cativeiro chegou a ver um dos sequestradores, o qual posteriormente ele reconheceu na delegacia.

No cativeiro, um lugar “completamente insalubre”, segundo a delegada Titular de Socorro, Dra. Leise Silva Neves, as vítimas ficaram encapuzadas a todo momento e sofreram momentos de terror e pressão psicológica, não receberam nada além de água. Quando estavam sozinhos, escutavam constantemente vozes e movimentos dos sequestradores, mas não sabem precisamente quantas pessoas estavam envolvidas.

Na manhã de terça-feira, 8, os sequestradores se descuidaram e o casal percebeu a oportunidade de fugir. A vítima convenceu sua esposa a fugir do cativeiro, ele conseguiu cortar as fitas de suas mãos e retirar o capuz. A fuga foi explicada pelo delegado Seccional Dr. Carlos Eduardo Silveira, que disse que o local é muito grande. “No cômodo existe uma porta, com um trinco e essa porta sempre ficava apoiada por fora. Ao abrir o trinco, ele percebeu que a porta estava solta e saíram” explicou. Segundo ele, a vítima chegou a dizer “Nós vamos embora, se tivermos que morrer vai ser agora”. Dra. Leise Silva Neves informou que o local abrigava uma clínica de recuperação que foi fechada pela polícia há cerca de três anos. Inclusive foi ela quem lacrou o local, após descobrir que alguns autores de um roubo eram internos.

Com cuidado, ora rastejando, ora se espreitando em touceira de mato, conseguiram chegar até a casa de um vizinho, onde acionaram a GCM de Socorro. Foram desempenhadas três viaturas, mais a viatura do comando para averiguação dos fatos.

Foi feito contato com as vítimas que relataram aos GCMs de 2ª Classe, Oliveira e Tarsis, terem sido vítimas de sequestro, indicando a localização do cativeiro, conhecido como Sítio Casaroli, no bairro Pedra Branca. O local fica a 2km da casa das vítimas. Segundo os GCMs, a vítima relatou ainda que existiam armas longas com os criminosos. Enquanto se deslocavam para o cativeiro eles depararam com o veículo GM/Monza placa JEB-7318 Socorro, descendo em alta velocidade. Foi feito um bloqueio pelos guardas que obtiveram êxito em deter e identificar o suspeito como Carlos Alberto de Almeida, 50 anos. Era ele quem fazia as ligações e fingia o sotaque carioca, fato que, segundo os delegados, confessou na sede da DIG. Com ele os guardas acharam um revólver calibre 32, com seis munições intactas e numeração raspada, o celular da vítima, um binóculo e roupas diversas. No cativeiro também foram encontrados toucas, cinco celulares, fitas adesivas e outros dois veículos. Apurou-se também que o Monza era produto de furto. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à DIG.

Enquanto isso, a Polícia Civil realizava diligências pela cidade quando desconfiaram de um indivíduo, já conhecido nos meios policias de Socorro e que tem passagens em toda região, entre elas roubo e receptação. Identificado como Johnny Robert da Silva, 28 anos, vulgo Pingo, ele foi abordado e submetido a reconhecimento. A vítima, sem sombras de dúvidas, o identificou como o criminoso que dirigiu o carro até o cativeiro. Com a confirmação ele também foi preso, mas indagado nega o crime.

Diante dos fatos foram encaminhados à DIG, ouvidos e autuados em flagrantes por extorsão mediante sequestro, encaminhados a audiência de custódia e recolhidos ao xadrez.