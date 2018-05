Prazo para regularizar título de eleitor terminou ontem

No último dia para regularizar o título de eleitor para quem pretende votar nas próximas eleições em Bragança, filas se formaram dentro e fora do Cartório Eleitoral, que fica no Largo do Ovo. Apesar do movimento acima do normal, o prazo de atendimento foi menor que o registrado em cartórios da região.

O prazo dado pela Justiça Eleitoral terminou ontem e muitos eleitores deixaram para a última hora. Quem perdeu o prazo teve o título cancelado e não poderá votar nas eleições de outubro.

Os números, no entanto, não foram divulgados, o que deverá ocorrer somente em junho, depois que o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) terminar a coleta de dados em todo o Estado.

Biometria – As eleições de outubro em Bragança não serão biométricas. O processo de recadastramento vai até 2020, e será reaberto em novembro deste ano, depois das eleições.

Do total de inscritos, 60 mil ainda não fizeram o recadastramento, ou seja, quase a metade dos inscritos.