Dia da Vitória: Tiro de Guerra entrega medalhas a ex-pracinhas

A cidade de Bragança começa a ficar com sua imagem restabelecida despois do tsunami destruidor do PT ter passado por aqui entre 2013 e 2106. Para começar arrumar a bagunça, o governo do prefeito Jesus/Amauri demorou 16 meses para remover o entulho, minimizar os buracos, reorganizar a burocracia e as secretarias, o “rombo” financeiro da má gestão do PT, enfim, reconstruir a imagem e a administração do município.

