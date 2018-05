CEI da Saúde ouve responsáveis por sindicância administrativa do Executivo

A Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Câmara Municipal, ouviu na segunda-feira, 7, as advogadas Priscila Tufani de Oliveira, Aline Saback Gonçalves e Janaína Crispim Araújo, servidoras municipais que compuseram a comissão de sindicância responsável pela apuração de possível infração administrativa em relação aos contratos da ABBC (Associação Brasileira de Beneficência Comunitária), Organização Social responsável pelas UBs e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência(SAMU).

Presidente da Comissão de Sindicância, Priscila Tufani de Oliveira, explicou aos vereadores o trabalho desenvolvido ao longo da apuração dos fatos. “Foram instaurados mais de um processo administrativo e a minha comissão verificou aspectos pontuais, principalmente os motivos pelos quais o suposto crédito de R$ 8 milhões não foi incluído como despesa orçamentária, que motivou eventual falta disciplinar de servidor”.

Ainda de acordo com a advogada, paralelamente à sindicância outro processo administrativo foi aberto com objeto de investigação diferente, ou seja, a dissonância de informações sobre as finanças do município. “A sindicância que avaliou essa questão também elaborou relatório conclusivo e verificou essa dissonância das finanças do município no final da gestão anterior”, disse Priscila.

A advogada detalhou que, de acordo com a lei que rege as finanças públicas, a despesa pública precisa passar por quatro etapas de verificação: a fixação, empenho, liquidação e ordem de pagamento. “No nosso processo o que verificamos é que a comissão instaurada pela gestão anterior estava na fase de fixação de despesa, não chegando a 2ª fase, que seria o momento de empenho, criando a obrigação de pagamento. Verificamos que não houve falha de servidor por não fazer a reserva orçamentária pois não houve empenho”, justificou.

A presidência da CEI questionou se não caberia avaliar mais informações no processo, visto que o objeto era detectar possível infração administrativa. A questão foi colocada e as três advogadas foram enfáticas em afirmar que o objeto era restrito, não cabendo possibilidade de avaliar outros fatos, por desvirtuar o objeto da sindicância.

Na próxima reunião, dia 14, o depoente será Edson Dias Júnior, gerente da ABBC, para responder sobre questões relacionadas aos contratos.