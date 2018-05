Ginástica Artística ADPM

Solenidade realizada no último final de semana premiou com o troféu Destaque 2018 de ginástica artística, na Adpm em Bragança Paulista, atletas de 28 cidades nas categorias Sub-14 e Adulto, que participaram da competição no sábado, 5.

Bragança Paulista conquistou o ouro por equipes na categoria Sub-14 com as atletas Giovana Vaz, Larissa Ogawa, Ana Júlia, Ana Luísa, Eduarda e Tereza Leme, comandadas pelo técnico Fernando Ferreira a auxiliar Gabriela Garisto.

Na categoria Adulto, Bragança ficou na segunda colocação por equipe, com as atletas: Cristiane Roseno, Eloísa Dias, Gabriele Silva e Graziele Silva.

Destaque para a presença das delegações das cidades de São Carlos, Jundiaí, França, Araraquara, Paulínia, Taubaté, Pindamonhangaba, Valinhos, Itatiba, Campinas e São Paulo (com o clube GAPP).