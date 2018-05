Abertas as inscrições para o 1º EcoBikeTur

No dia 27 de maio será realizado o 1º EcoBikeTur, passeio ciclístico gratuito com percurso urbano e rural de 35 km, idealizado pela Prefeitura de Bragança e Bike Center Brasília. O evento também faz parte da programação do Movimento Maio Amarelo, pela segurança no trânsito.

A concentração será no Lago do Taboão, a partir das 7h30, saída prevista para às 8h e previsão de retorno às 12h. O percurso de nível leve será de aproximadamente 35 km, parte dele em asfalto, e a maioria em estrada de terra.

O objetivo é mesclar a prática esportiva com o turismo, pois o percurso passará pela antiga linha férrea de Bragança, na estação do Curitibanos, até chegar ao bairro Guaripocaba. A Administração Municipal oferecerá todo suporte aos atletas, como carro de apoio, paradas para descanso, alimentação e hidratação.

Os interessados deverão realizar a inscrição pelo site http://1ecobiketur.eventbrite.com.br. Segundo a secretária municipal de Cultura e Turismo, Vanessa Nogueira, aproximadamente 300 pessoas já confirmaram participação, mas a expectativa é que chegue mil, com inscritos de toda a região bragantina e do Circuito das Águas.

Os organizadores pedem a doação voluntária de 1kg de alimento não perecível que será doado a uma instituição da cidade ou de peças de roupas para a Campanha do Agasalho 2018.