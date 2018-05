Muay Thai Fight Pró 4: Evento terá presença de lutador argentino

No sábado, 12, Bragança Paulista sediará mais uma edição do evento Muay Thai Fight Pro 4, às 17 horas, no Ginásio Municipal de Esporte Dr. Lourenço Quillicci, Vila Municipal.

O evento será televisionado para todo o País.

A 4ª edição terá 25 lutas em várias categorias, mais três superlutas e duas lutas internacionais. O Muay Thai Fight Pro é o maior evento do Brasil e junto com o WGP, atraem a atenção dos amantes do KickBoxing/Muay Thai na América Latina

Pela primeira vez um argentino será protagonista deste evento, Gonçalo “GP” Puca. O lutador é natural de Pompeia, Capital Federal, já estava lutando na Tailândia no ano passado, melhorou seu desempenho no ringue e treina com os melhores expoentes mundiais do Muay Thai.

Desta vez, ele cruzará as luvas, joelhos, cotovelos e pontapés com o experiente lutador brasileiro Thiago Porto, também lutador WGP excesso.

Os ingressos ainda estão disponíveis no site https://www.ingressorapido.com.br/event/5526/d/22694, vendidos a R$ 50,00 e R$ 100,00.