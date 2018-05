Pâmela Mara participará do Campeonato Brasileiro de Kickboxing

A lutadora de kickboxing Pâmela Mara segue treinando para representar mais uma vez Bragança Paulista no Campeonato Brasileiro de Kickboxing, em Maringá PR. A viagem está marcada para o dia 30 de maio e a disputa acontece até o dia 3 de junho.

A competição será realizada em formato GP, com as lutas definidas por sorteio durante o congresso técnico do evento. A atleta bragantina já participou da competição e se sagrou campeã brasileira no ano de 2016.

Pâmela Mara tem em seu currículo competições fora do país, com lutas em Cancun, no México (sagrou-se campeã Sul Americana) e na Polônia, pelo Word Games, representando a seleção brasileira e conquistando a 5° colocação com atletas de todo mundo. Ela foi a primeira mulher brasileira a participar do evento.

Pâmela será a única atleta da cidade a participar da competição, e faz toda a preparação na Academia Inside, com o treinador Munil Adriano.