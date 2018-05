Governador troca o comando da Sabesp

O Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (Codec), segundo informações veiculadas pelo Estadão Conteúdo, recebeu recomendação do Governo de São Paulo para que oriente o conselho de administração da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) a eleger Karla Bertocco Trindade para o cargo de diretora presidente da empresa.

Com a decisão, o atual presidente, Jerson Kelman, deve deixar o posto que assumiu em 2015 no lugar de Dilma Penna. Naquela oportunidade São Paulo vivia sua maior crise hídrica, que perdurou até 2016.

Segundo a nota, a nova recomendação do governo é que Karla Bertocco, atualmente subsecretária de Parcerias e Inovação do Estado assuma a comando da empresa.

Bertocco tem em seu currículo de administradora atuação como diretora de relações institucionais na Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp), órgão responsável por fiscalizar a Sabesp, além de outros cargos na Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). Como secretária do governo paulista, ela foi responsável por realizar acordos com o setor privado.

Expectativa – Municípios paulistas que esperam pela renovação de contrato com a Sabesp e que não conseguiram avançar nas negociações com o presidente que está de saída, aguardam por uma nova postura da empresa.

No caso particular de Bragança, que formou um consórcio com outras cidades da região, a expectativa é que haja um entendimento rápido e que um novo acordo seja firmado, depois de várias tentativas frustradas.