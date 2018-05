ABRIL 2018: 300 benefícios do Bolsa Família foram cortados em Bragança

O governo federal cortou, em abril, 231 famílias de Bragança do Bolsa Família – redução de 6,39% na comparação com o número de beneficiários em março (de 3.911 famílias caiu para 3.676). O cenário segue sequência de queda na quantidade de pessoas contempladas e se deu pouco antes de o programa sofrer reajuste de 5,67%, previsto para julho.

A situação local acompanha o movimento nacional. No País, em abril, 392 mil famílias deixaram de fazer parte do programa de transferência de renda, criado em 2003. No total, são 13,7 milhões de beneficiários no Brasil.

O MDS (Ministério do Desenvolvimento Social) justifica a diminuição de benefícios sob o argumento de que a folha de pagamentos “flutua mensalmente em virtude dos processos de inclusão, exclusão e manutenção de famílias”.

Os reajustes nos valores transferidos pelo programa, que foi criado em 2003, ocorrem apenas em seis ocasiões: de 2007 a 2009, 2001, 2014 e 2016, quando a alta foi superior a 12%.

Em Bragança, no mês de abril, o percentual de famílias atendidas passou de 6,24% para 5,90%. O valor médio do benefício foi de R$ 124,55 e o valor total repassado de R$ 457.836,00, cerca de 5,45%% menor em relação a março (R$ 482.795,00).

De acordo com as informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Em Bragança são atendidas 4.040 crianças e jovens de 6 a 17 anos atendidas pelo programa, dos quais 3.941 são acompanhadas na frequência escolar, cuja média é de 97,55%, acima da média nacional, de 92,57%

Para tentar reaver o benefício, é preciso comparecer ao Cras (Centro de Referência em Assistência Social), munido de documentos pessoais. Caso o cancelamento seja revertido, o pagamento volta no mês seguinte.