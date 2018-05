Campanha contra a gripe começa a vacinar outros grupos

Professores (desde que apresentem crachá), população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e pessoas com comorbidades começam a ser vacinados contra a gripe a partir de amanhã. A vacina pode ser encontrada em todos os postos de saúde do município.

A meta para este ano é imunizar 90% dos grupos prioritários: Crianças de 6 meses a menores que 5 anos quatro anos, (11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas (mulheres que estão no período de até 45 dias após o parto), idosos (a partir de 60 anos), profissionais da saúde, povos indígenas, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional, portadores de doenças crônicas e outras doenças que comprometam a imunidade, professores de escolas públicas ou privadas.

Em Bragança a meta é imunizar 30.548 pessoas, das quais 7.641 crianças e 17.215 idosos.

O “Dia D” acontecerá dia 12 de maio, sábado, em todas as unidades e com 5 postos volantes: Mercado Municipal, Praça Central, Rodoterminal Urbano (Rodoviária velha), Lago do Taboão e Praça do Mendonça, das 8h às 17h.

Este ano, a vacina ganhou a nova forma do H3N2, que provocou epidemia grave nos Estados Unidos. No Brasil houve 158 casos, com 20 óbitos. No Estado de São Paulo, dos 51 casos graves de gripe em 2018, 18 eram de H3N2, e, das 11 mortes, três foram ligadas ao subtipo. A Campanha vai até dia 1 de junho.