Deputados conseguiram R$ 4 milhões do Governo do Estado para pavimentação

O Governo do Estado liberou R$ 4 milhões para a Prefeitura de Bragança que serão utilizados em obras de pavimentação. Os recursos foram anunciados quando da visita do deputado Paulinho da Força (SD), em13 de abril, em trabalho conjunto com o deputado Edmir Chedid (DEM). O anúncio foi feito pelo prefeito Jesus Chedid, na manhã de sexta-feira, 4, porém não foram definidas quais as ruas que serão beneficiadas.

Os dois deputados estiveram em audiência com o governador Márcio França e formalizaram o pedido que foi atendido e que, de acordo com o prefeito, vai beneficiar inúmeros bairros, muitos dos quais aguardam há muito tempo pela recuperação asfáltica.

“Com essa verba vamos melhorar as condições de tráfego e ampliar os serviços que iniciamos no ano passado”, assinalou o prefeito.

Os R$ 4 milhões liberados vão se somar aos R$ 3,3 milhões que já foram investidos no setor.

O deputado Paulinho da Força conquistou mais de R$ 10 milhões nos últimos ano para obras de infraestrutura e na área da Saúde.