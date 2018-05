Prazo para regularização eleitoral termina amanhã

Quem necessita de qualquer modificação ou alistamento eleitoral com vistas às eleições de outubro próximo tem prazo até amanhã, 9. Os cartórios de Bragança prestam serviços de alistamento, transferência de título e regularização eleitoral, assim como a atualização de dados. Nos dois últimos finais de semana trabalharam em esquema de plantão.

O prazo vale também para o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida que deseja transferir o título para uma seção com acessibilidade, que possui infraestrutura adequada para atender o eleitor, como rampas de acesso e portas largas, fatores que facilitam na hora de votar.

Documentos – O eleitor deve levar documento original de identificação com foto, comprovante de residência recente (três últimos meses) e título eleitoral, caso possua.

Para a emissão do primeiro título, o documento original apresentado deve conter a nacionalidade e se for do sexo masculino, entre 18 e 45 anos, apresentar comprovante de quitação do serviço militar.

Os cartórios funcionam no horário das 9h às 18 horas. O da 27ª Zona fica na Rua Monsenhor Kholly, 137 (Largo do Ovo) e o da 298ª Zona na Avenida José Gomes da Rocha Leal, 1.463.