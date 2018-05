Com derrota em Minas, Bragantino deixa a liderança e cai para o terceiro lugar

O Bragantino esteve irreconhecível em sua quarta partida pelo Brasileirão Série C, no sábado, 5, quando perdeu para o Tombense em partida realizada em Minas Gerais. Longe do futebol apresentado nas três rodadas anteriores, o time de Marcelo Veiga praticamente se defendeu durante todo o tempo, o que propiciou ao time mineiro a possibilidade de abrir o placar ainda no primeiro tempo, mas o goleiro Alex Alves, mais uma vez, garantiu o empate em 0 x 0.

Na etapa complementar não houve qualquer mudança, com o Tombense buscando o resultado e o alvinegro plantado na defesa na busca de manter o empate. De tanto insistir, o Tombense acabou chegando ao gol, aos 87’, em cruzamento de Everton Sena para a área onde estava Daniel Amorim que cabeceou para as redes, tarde demais para que o Bragantino esboçasse qualquer reação.

Expectativa – O Leão aguardava o fecho da rodada, na noite de ontem, em Ribeirão Preto, jogo entre Botafogo e Volta Redonda.

Até o fechamento desta edição a partida ainda não havia sido iniciada, o que permitiu a manutenção do segundo lugar, com 7 pontos. Seja qual for o resultado o Bragantino fecha a rodada em terceiro.

Sábado – No próximo sábado o alvinegro volta a campo às 16 horas, no Nabizão, para enfrentar o Ypiranga-RS, que aparece logo atrás na classificação, com 6 pontos ganhos.