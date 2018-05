Vereadores votam hoje reajuste de 3% ao funcionalismo

Pautado na quarta-feira, 2, o projeto de lei complementar que concede reajuste de 3% aos salários do funcionalismo será votado na sessão de hoje.

A propositura, de autoria do Executivo, repassa 2,33% com base na inflação do período e 0,67% como aumento real.

O projeto também contém mudança no valor do vale-alimentação, que passa a ser de R$ 500,00, aumento de 19,6% ao benefício concedido hoje. Faltas abonadas do servidor integram o texto original, com permissão de 3 faltas abonadas a partir de janeiro do ano que vem.

Maiores – Em campanha iniciada em abril, o Sindicato da categoria pleiteava reajustes maiores, de 15% nos salários e R$ 585,00 no vale-alimentação, além de doze faltas abonadas e um bônus de R$ 120,00 para festividades como Páscoa e Natal.

Na Câmara é dada como certa a aprovação da lei, sem emendas.