Maio Cultural reúne diversas atividades gratuitas 

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, promove neste mês o tradicional Maio Cultural. O evento, que teve início no sábado, 5, reúne diversas atividades artísticas, entre shows, oficinas, peças teatrais, exposições e palestras, todos gratuita à população. A programação vai até o dia 27 de maio. Essa semana há diversas atividades que se iniciam nesta terça-feira, 8, no Centro Cultural Geraldo Pereira às 20h com a oficina de Street Dance, na quarta-feira, 9, terá workshop com o tema O Churrasqueiro e as Tendências de Mercado às 20h no Cube Literário; na quinta-feira, 10, terá a peça teatral Comédia em Dose Dupla às 20h na Casa da Cultura; no sábado 12, a programação começa ás 10h com a arte Mahikari na praça José Bonifácio; às 11h terá a apresentação da Orquestra Violeiros do Rio Jaguari e às 21h na Praça Raul Leme Banda Pop Mind. No domingo, 13, a programação começa para as crianças às 15h com a apresentação da peça Disney em um dia só no Pólo UAB; às 16h no Espaço Edith Cultura tem o Instituto Entrando em Cena, às 20h no Centro Cultural Geraldo Pereira tem Empreendedorismo para Jovens e encerrando o final de semana terá a apresentação da cia St Claire as 21h na Praça Raul Leme.