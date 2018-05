Shopping anuncia programação gratuita para o Dia das Mães

O Bragança Garden Shopping realizará eventos gratuitos em alusão a comemoração do Dia das Mães, comemorado este ano no dia 13 de maio. Às 16 horas de hoje, acontece a Roda de Conversa e Vivência Prática com o tema: Maternidade Leve. Todas as atividades são gratuitas, acontecerão em frente ao Supermercado Da Praça, no piso 1 e estão sendo trazidas para o Garden em parceria com o grupo de apoio feminino Morada da Lua e com a fotógrafa Alessandra Beraldo.

No dia 11, sexta-feira, às 18h, haverá Ciranda de Mães e Crias – Encontro para mães e filhos com Kallu Whitaker, educadora e brincadora. Uma grande ciranda de compartilhamento materno, onde além de conversar será possível brincar, cantar e dançar com os filhos. A oficina é aberta à toda a família.

No próximo sábado, 12, às 15 horas acontecerá Roda de Conversa e Vivência com o tema: O parto como oportunidade de transformação, dirigida por Fabiana Higa, parteira e doula e Ana Lúcia Berndt, doula de parto. Será um momento único para cuidar da mãe que está surgindo, com uma conversa para desmistificar conceitos e abrir novas perspectivas sobre diversos aspectos relacionados ao parto, além de respirar, alongar e movimentar. A atividade é aberta à gestantes e seus companheiros (as).

Ainda no dia 12, às 16h, haverá pintura na barriga de futuras mamães com Fabiana Higa, parteira e doula e Ana Lúcia Berndt, doula de parto. Às 18h, tem apresentação do Ballet Studio Aline Lencini e às 19h haverá palestra com a presença de Rochelle Cerutte com o tema “Amamentação e Apoio” e bate papo sobre “Maternidade Leve”.

Encerrando a programação no dia 22, logo após a sessão do CineMaterna haverá Dança de Mães e Crias – Trocas sobre o puerpério e dança com os pequenos. Será um momento de conversa sobre os desafios e maravilhas do pós-parto, seguido de uma dança com os bebês.