Futebol Amador define hoje os semifinalistas

Quatro partidas, em jogos de volta, definem hoje os semifinalistas do Campeonato Amador 2018. Todas serão disputadas no mesmo horário, às 15h15. Depois de empatar no primeiro confronto, o Ferroviários enfrenta o São Lourenço no Nabizão; no Estádio Mário Guilherme dos Santos (São Lourenço), Darcilândia e Santa Luzia duelam e a vantagem é do Darcilândia, que venceu no jogo de ida por 4 x 3. Basta apenas um empate para seguir na disputa.

No Estádio Lincoln Rodrigues Siqueira (Santa Luzia), Cruzeiro e Unidos estão em igualdade de condições depois do empate em 0 x 0 na primeira partida. E em seu campo, o Pinhalzinho recebe o Lavapés, depois de abrir boa vantagem após vencer por 3 x 1 no jogo de ida.