Bragantino enfrenta o Tombense para manter a ponta

A cidade de Tombos, em Minas Gerais, assiste hoje, às 15h30, o jogo entre o Tombense e Bragantino, pela quarta rodada do Brasileirão Série C. O alvinegro é o centro das atenções, pois é líder do Grupo B com duas vitórias e um empate. O time da casa tem 3 pontos.

A equipe mineira vem de derrota (2 x 0 para o Luverdense), enquanto o Leão derrotou o Joinville em Santa Catarina.

O Tombense não tem novidades em relação ao jogo anterior, com dúvidas apenas entre Natan e Felipe Baiano e Anderson Rosa ou Everton Sena, que serão dirimidas momentos antes da partida pelo técnico Ramon Menezes. A provável formação: Darley, David, Wellington Carvalho, Anderson e Guilherme; PH, Natan (Felipe Baiano), Cássio Ortega e Caio César; Anderson Rosa (Everton Sena) e Daniel Amorim.

No alvinegro haverá duas mudanças forçadas: a primeira pela expulsão de Adenilson, que deve ser substituído por Danielo Bueno, e a outra pela contusão do volante Magno, que sentiu o adutor da coxa no treinamento de quarta-feira. O nome mais cotado para entrar no time titular é Everton. Magno ainda vai ser avaliado até momentos antes da partida. Marcelo Veiga deve escalar Alex Alves, Robertinho, Lázaro, Guilherme Mattis e Fabiano; Magno, Jonathan, Danilo Bueno e Vitinho; Léo Jaime e Matheus Peixoto.

A partida será jogada no Estádio Almeidão.