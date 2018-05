Com 50 policiais, Operação Hórus fecha o cerco ao crime no Cruzeiro

A Delegacia Seccional da Polícia Civil deflagrou ontem a Operação Hórus (olho que tudo vê) com a coordenação de cinco delegados das delegacias Central de Polícia Judiciária (1º DP), DIG, SIG de Atibaia e 3º DP. Com cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão, a operação se concentrou nos bairros Cruzeiro, Parque Brasil, Henedina Cortez, Iguatemy, Green Park e Popó e tinha por objetivo a prisão de Ailton Luan Toledo Santos, 24 anos, conhecido como Luan, que tem prisão decretada por tráfico de drogas e por homicídio e é suspeito por tentativa de homicídio. Com força máxima, a polícia esteve em todos os locais em que Luan poderia estar, principalmente na região do Cruzeiro.

A Operação – Com início na madrugada de ontem, a Operação Hórus contou com 50 policiais divididos em 15 viaturas que estiveram nos seis bairros simultaneamente para cumprir os mandados de busca e apreensão, com um objetivo em comum: prender Luan, um dos alvos da polícia. A reportagem da GB esteve juntamente com os policiais, inicialmente no bairro do Popó, por volta das 5h30, onde acompanhou a condução de uma pessoa que foi encontrada com uma porção de maconha e conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos, assinando um termo circunstanciado de posse de droga.

Às 6h, a equipe da GB se deslocou ao bairro Henedina Cortez, onde mais uma vez flagrou uma pessoa ser conduzida para averiguação dos fatos. Às 6h30 as diligências se deslocaram ao bairro do Cruzeiro, nas ruas Acácias, Açucena e dos Cravos, todas conhecidas pelo alto índice de tráfico de drogas e um dos pontos mais frequentados por Luan. Por volta das 7h, as equipes se deslocaram para o bairro do Iguatemi e às 7h20 estiveram no Parque Brasil, finalizando o trabalho de rua e dando início à averiguação dos envolvidos.

A Operação foi comandada pela delegacia Seccional e coordenada pelos delegados Dr. Sandro Montanari e Dr. Wagner Modesto, da Central de Polícia Judiciária (1º Distrito), Dr. José Glauco Silveira Lobo Ferreira, da DIG, Dr. Lauro Almeida, do 3º DP e assistente da Seccional e Dr. Elton Costa, do Setor de Investigações (SIG) de Atibaia. Ao todo a ação conduziu cinco suspeitos para prestar depoimentos, aprendeu uma porção de droga e averigua um veículo que seria usado em crimes pela cidade.

Crimes – Luan é apontado como autor de um homicídio acontecido em Bragança, que foi investigado pela DIG e já teve sua conclusão. Durante as diligências da especializada em um dos locais onde ele habita, foram encontrados 10 kg de maconha, fator que o levou a responder por tráfico de drogas e passou a ser procurado. Ele também é acusado de uma tentativa de homicídio investigada pelo CPJ, mas que não teve o nome da vítima divulgado.

A reportagem ainda apurou que quando houve um confronto com a polícia militar, pessoas ligadas ao tráfico e o próprio Luan teriam insinuado que a Polícia não entraria no bairro do Cruzeiro, um dos redutos do traficante. Fato totalmente desmentido pelos delegados “Eu entrei com 50 policias lá hoje e não houve nenhuma retaliação, muito menos resistência. Isso mostra que a polícia não se submete a insinuações e ameaças” disse Dr. Montanari.

Segundo o delegado, a operação seguirá com os trabalhos. “São lugares em que ele (Luan) poderia estar. A gente tem a ideia que ele estaria, não só comandando o tráfico, mas todos esses crimes bárbaros, como o homicídio” finalizou.

O Dr. José Glauco Silveira Lobo Ferreira disse que a DIG concluiu as investigações envolvendo Luan. “A DIG conseguiu comprovar que ele realmente é traficante e o envolvimento dele com o homicídio” explicou.

Colaboração – A Polícia Civil pede que a colaboração da população para prisão de Luan através de denúncias pelo 181, ou na Delegacia de Investigações Gerais (DIG) que fica na Rua 13 de Maio, 100, no Taboão, telefone 4033-3535 e no 1º Distrito Policial – Central de Polícia Judiciária na Avenida dos Imigrantes no Taboão, telefone 4034-4888. A Polícia ressalta que a participação da comunidade é importante para a resoluções de crimes.