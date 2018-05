Frase: “Se não quiser uma cidade suja, não deposite lixo na urna” (Mário Quintella, cientista político)

Cidade suja, cidade limpa

A cidade de Bragança começa a ficar com sua imagem restabelecida despois do tsunami destruidor do PT ter passado por aqui entre 2013 e 2106. Para começar arrumar a bagunça, o governo do prefeito Jesus/Amauri demorou 16 meses para remover o entulho, minimizar os buracos, reorganizar a burocracia e as secretarias, o “rombo” financeiro da má gestão do PT, enfim, reconstruir a imagem e a administração do município.

O centro urbano está sendo revigorado, reformas de praças, redimencionamento do sistema viário, pavimentação, recape e sinalização de solo continuam em ritmo acelerado. Escolas e postos de saúde estão sendo reformadas e ampliadas, etc. A zona rural recebe o mesmo tratamento. Mas ainda há muito que fazer. Não é fácil reconstruir e limpar a cidade depois que a sujeira a invadiu em 2013.

“Afasta, Afasta, Afasta”

O prefeito de Atibaia, Saulo Pedroso (PSB), que foi acusado em 2016 de ter participado de um esquema de propina no processo de aluguel de um prédio para funcionamento do Fórum da cidade, teve cassada a liminar que o mantinha no cargo.

Quando eclodiu a denúncia, a justiça o afastou do cargo, porém por medida liminar ele reassumiu. Agora a Ministra Carmem Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, o afasta novamente da prefeitura.

O prefeito é acusado de supostamente ter recebido R$ 50 mil em propina para anuir na contratação de um imóvel para o Fórum. O curioso é que ele foi absolvido em primeira instância por falta de provas. O processo não foi julgado ainda em tribunais superiores e tudo ocorre na base de liminares. Isso está parecendo um daqueles imbróglios políticos favorecido por uma legislação confusa e cheia de buracos que penaliza a administração da cidade.

Enfim…

O famoso bueiro e a famosa cratera que perduraram por mais de 5 anos no cruzamento da rua Campos Sales com a Dr. Freitas, e que atazanou a vida de pedestres e motoristas, enfim foram consertados. Não foi fácil, porque o problema tinha sua origem no mal dimensionamento de tubulação de águas pluviais. O teste será quando ocorrer uma forte chuva. Parabéns à Prefeitura.

PSB foi quem mais cresceu na AL

A janela partidária, que permitiu aos deputados o ‘troca-troca’ de legenda para a disputa das eleições de outubro, fez com que o PSB, partido do atual governador de São Paulo, Márcio França, fosse o mais beneficiado. Esse período da janela, que foi até 5 de abril último, não pune quem muda de agremiação com a perda do mandato.

Dos 94 deputados estaduais, 16 migraram, número que representa 17% do total, segundo a assessoria técnica da casa parlamentar paulista.

O PSB foi quem mais cresceu, passando de 7 para 12 deputados.

No cômputo geral o PSDB perdeu quatro deputados, dentre eles o ex-presidente da Assembleia e tucano histórico, Barros Munhoz, e ganhou outros três, mantendo a maior bancada com 19. O PT perdeu um deputado e ficou com 14.

Grana curta

Quadro eleitoral em Bragança vai demorar a se definir. A falta de dinheiro é um dos elementos principais nessa equação, pois dobradinhas e alianças feitas em 2014 têm tudo para renovar o compromisso. Daí que novas candidaturas dificilmente serão anunciadas. A coisa tá tão feita que até entre os paraquedistas habituais há pouca disposição em se associar a políticos da terra atrás dos votos dos bragantinos. Esse quadro quer dizer o seguinte: o eleitor tem como principal opção o deputado Edmir Chedid.

Bolsas

Diz a lei, por sinal bastante dura com os infratores, que tirar couro de jacaré para a confecção de sapatos e bolsas é crime. Mas não fala absolutamente nada sobre tirar o couro da classe média para financiar o Bolsa Família.

FOLCLORE POLÍTICO NACIONAL

Por tabela

Mais uma história de autoria do colaborador da GB e consultor Gaudêncio Torquato. Guararé era cabo eleitoral do governador Sebastião Archer, do Maranhão. Convenção do antigo PSD, alguém acusou Guararé de puxa saco. Ele argumentou: “Cada um puxa o saco de quem pode. Eu puxo o saco do senhor, governador Archer. O senhor já puxa o saco do senador Vitorino Freire. E o senador puxa o saco do general Dutra. É a lei da fidelidade partidária.”

Silêncio…

Flávio Ribeiro, presidente da Assembleia da Paraíba, estava irritado com as galerias, que aplaudiam e vaiavam durante um debate entre o deputado comunista Santa Cruz e o udenista Praxedes Pitanga. De repente, Flávio tocou a campainha, pediu silêncio e em tom grave avisou: “Se as galerias continuarem a se manifestar eu evacuo”. Felizmente, as galerias se calaram.

