LEITURA DINÂMICA

ATESTADO – Projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados estabelece que o preenchimento de vagas em creches e instituições análogas, só poderá ocorrer mediante a apresentação de atestado de sanidade mental e certidões negativas de antecedentes criminais.

SAMU – Curso sobre Regulação Médica nas Urgências, para médicos e enfermeiros do Serviço de Atendimento Móvel (Samu 192) foi realizado na segunda-feira, 30 de abril, pela Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo foi discutir a forma correta de atendimento, a importância das decisões do médico regulador, as dificuldades enfrentadas no dia a dia e os desafios e reorganização do serviço na região.

AGÊNCIA – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou esta semana a mudança de visual de sua agência de notícias, para facilitar o compartilhamento de notícias e maior interação com a imprensa e a população. O site facilita a navegação e disponibiliza informações sobre todos os serviços prestados pela instituição. Os jornalistas passam a contar com um campo específico na busca de informações, dados estatísticos, balanços de operações e releases.

ESTAGIÁRIOS – A Prefeitura contratou 12 novos estagiários para a área educacional, que vão atuar nas escolas municipais de ensino fundamental e educação infantil. Os aprovados passaram por prova classificatória e escolheram entre as vagas existentes. Os contratos foram assinados no decorrer da semana. O período de estágio é de até 2 anos.

FINANÇAS – A Prefeitura firmou convênio com a Receita Federal para troca de informações fiscais que levem à autorregularização. A iniciativa abrange as atividades vinculadas ao Programa Simples Nacional a auxiliam nas operações de levantamentos fiscais. Com essa ferramenta a Municipalidade espera reduzir o índice de inadimplência de empresas vinculadas ao Programa.