Cartórios abrem hoje e amanhã, último final de semana de plantão

Hoje e amanhã os Cartórios Eleitorais de Bragança abrem para o último plantão, a partir das 9h, para atender eleitores que precisam regularizar o título.

O prazo final para aqueles que desejam votar nas eleições deste ano é 9 de maio, e vale também para transferência de domicilio eleitoral e quem vai fazer o documento pela primeira vez.

Biometria – A regularização nada tem a ver com a biometria, que é a nova forma de tirar o título, com reconhecimento das digitais dos eleitores. A biometria não é obrigatória em Bragança nesta eleição. O cartório eleitoral da 27ª Zona fica na Rua Monsenhor Kolly, 137, no Lago do Ovo, e o da 298ª Zona na Avenida José Gomes da Rocha Leal, 1.463.