Operação Dia do Trabalho: Número de mortes foi menor na Rodovia Fernão Dias

A Arteris Fernão Dias fechou o balanço da operação especial montada para o feriado prolongado do Dia do Trabalho. Segundo dados divulgados anteontem, 872 mil veículos trafegaram pela BR-381 entre sábado (28) e terça-feira (1/5). Foram registrados 78 acidentes, com 27 vítimas leves, 6 moderadas, 2 graves e 2 mortes. Em todo o período a concessionária realizou 2.974 atendimentos aos usuários, dos quais 1.628 auxílios mecânicos, 45 socorros médicos e 2.120 ligações para o telefone 0800.

2017 – Na comparação com o mesmo período do ano passado, o número de acidentes aumentou, passando de 72 para 78, porém apenas 1 morte foi registrada. Vítimas foi um pouco menor, com 26 leves, 4 moderadas e 2 graves.