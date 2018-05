Campanha contra a gripe já vacinou 10 mil pessoas

Em apenas dez dias a Campanha Nacional de Vacinação foram aplicadas mais de 10 mil vacinas em Bragança, segundo dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, o que equivale a 32,08% do público alvo, cuja meta é vacinar 30.548 pessoas.

Até o momento foram vacinadas 400 crianças (4,71%), 2.726 trabalhadores da Saúde (61,58%), 99 gestantes (6,07%), 24 puérperas (8,96%) e 7.640 idosos (39,94%).

Bragança mantém salas de vacinas em hospitais e Unidades Básicas de Saúde (UBS) por toda a cidade, durante o horário de expediente, com doses disponíveis para toda a população que integra os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde: indivíduos com 60 anos ou mais de idade, as crianças na faixa etária de seis meses a menores de cinco anos de idade, as gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), os trabalhadores da saúde, os professores das escolas públicas e privadas, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições especiais, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional.

O ‘Dia D’ de mobilização da campanha será dia 12 de maio. A vacina protege contra os vírus influenza tipo B, A H1N1 e A H3N2.