Expectativa do comércio é de aumento nas vendas no Dia das Mães

A Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) divulgou que a expectativa de vendas no Estado é de reaquecimento da economia com o aumento de 3% a 5% nas vendas no Dia das Mães.

No município, o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Bragança Paulista (ACE), Antônio Carlos Vidiri, disse que em Bragança o comércio deve acompanhar o ritmo do Estado, uma vez que a data é considerada o ‘segundo natal’ para os comerciantes. “As vendas devem subir em torno de 3% até 5% em relação ao mesmo período do ano passado, entre os dias 7 e 12 de maio.”

Em 2017 as vendas nesse período tiveram aumento de 1,3% em relação a 2016. Em ano de Copa do Mundo, aos aparelhos de TV deverão ser os mais procurados para presentear as mães. Outros setores com expectativa de boas vendas são os de roupas, calçados, joias, perfumaria, flores e restaurantes.

Em levantamento realizado pela reportagem ontem, 52,5% das pessoas pretendem presentear as mães na data comemorativa, enquanto no ano passado esse percentual era de 56,8%.

Do total que pretende presentear, 83% disseram que pretendem gastar igual ou maior valor do que o disponibilizado no ano anterior, sendo a principal forma de pagamento a modalidade à vista. Ainda segundo o levantamento, 50,9% dos entrevistados pretendem gastar entre R$ 50 e R$ 100; 26,9% entre R$ 100 e R$ 200 e 22,2% até R$ 50.

As roupas devem ser a opção de presentes para 45,3%; perfumes para 19,8% e calçados para 14,4% dos entrevistados. Entre as que serão presenteadas, as mães, 24,7% afirmaram preferir roupas como presente, 20,1% optaram por calçados e 19,6% perfumes. Enquanto 6,2% dos entrevistados afirmaram que presentearão com eletroeletrônicos, 14,4% das mães gostariam de ser presenteadas com itens do gênero.