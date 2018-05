Frentistas reclamam ausência do sindicato em Bragança

Bragança tem 25 postos de combustível e 500 frentistas. E é justamente essa categoria profissional que reclama da ausência do Sinpospetro (Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo), cuja sede é Guarulhos, mas que mantinha um escritório em Bragança, em que eram resolvidas as demandas e questões ligadas aos associados.

De acordo com os frentistas, lavadores de carros e demais funcionários de postos, o fechamento do escritório fez com que a categoria se sentisse sem representatividade. Dentre as principais reclamações, destaque para a que trata do dissídio coletivo, cuja data-base é em março e até o momento não foi resolvida. Os frentistas reclamam que não sabem, neste momento, a quem reclamar, pois dois meses se passaram e os reajustes salariais ainda não foram solucionados.

Também há boatos quanto à perda de outros benefícios, como vale alimentação, no valor de R$ 400,00. O que a categoria cobra é que o Sinpospetro retome seu trabalho no escritório local e solucione questões importantes que estão paralisadas.