Edith Garagem exibe documentário “Música pelos Poros”

Hoje, a partir das 19h30, o Edith Garagem exibe mais uma sessão de cineclube com o documentário “Música entre os Poros”, de Marcelo Machado. O filme abre a programação do mês de maio e conta a história de músicos que se encontraram para uma residência musical no Festival Arte Serrinha, em 2015.

No registro do processo uma reflexão: de onde vem e para onde vai a música? Uma oportunidade única de ouvir música original, no momento da inspiração e transpirando pelos poros. Fábio Delduque, curador do Festival Arte Serrinha, estará presente para um bate-papo pós-exibição. A sessão é gratuita com contribuição espontânea.

A programação de maio ainda conta com outras sessões de Cineclube, encontros de Leitura Dramática, mini curso de História da Arte, Discotecagem, grupo de Estudos de Tarot e oficina Ativismo Delicado. Para conferir a programação, acesse: https://www.facebook.com/edith.cultura/