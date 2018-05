Bragança tem 3.911 famílias inscritas: Reajuste do Programa Bolsa Família ficou acima da inflação

O Governo Federal anunciou no feriado de 1º de Maio que o reajuste autorizado para o Programa Bolsa Família é de 5,67% a partir de julho. O pagamento passa de R$ 177,71 para R$ 187,79.

O reajuste autorizado para o programa é maior que a inflação. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, a suplementação orçamentária para este ano, para cumprir o reajuste, será de R$ 684 milhões.

O reajuste cobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado de julho de 2016 a março de 2018 (4,01%), o período em que o benefício não foi reajustado.

Atualmente, o programa contempla 13,7 milhões de famílias em todos os municípios do Brasil.

Bragança – O número de famílias inscritas no Cadastro Único em Bragança soma 12.884. No Bolsa Família são beneficiadas 3.911, que representam 6,24% da população.

O valor médio do benefício por família é de R$ 123,49. Os dados são de março deste ano.