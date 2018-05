Bragança recebeu R$ 25,8 milhões em abril: Fazenda do Estado deposita mais de R$ 1 bilhão em repasse semanal de ICMS

O governo do Estado de São Paulo depositou, 2/5, R$ 1,07 bilhão em repasses de ICMS para os 645 municípios paulistas. O depósito feito pela Secretaria da Fazenda é referente ao montante arrecadado no período 23 a 27/4. Os valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos às administrações municipais com base na aplicação do Índice de Participação dos Municípios (IPM) definido para cada cidade.

Os repasses feitos pelo Estado foram em 10/4, 17/4 e 24/4, relativos à arrecadação dos períodos de 2 a 6/4, de 9 a 13/4 e de 16 a 20/4. O valor acumulado distribuído para a Prefeitura de Bragança fechou o mês de abril com depósito total em sua conta de R$ 25,8 milhões, um aumento de 27,7% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram repassados R$ 20,2 milhões.