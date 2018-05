Arteris realiza o 3º Fórum da Juventude pela Segurança no Trânsito

No próximo domingo, 6, terá início a terceira edição do Fórum da Juventude Arteris pela Segurança no Trânsito, este ano no município de Leme (SP), uma iniciativa da concessionária Arteris, uma das maiores companhias de concessões de rodovias do Brasil, que há 17 anos investe em projetos de educação para o trânsito.

Idealizado exclusivamente para jovens estudantes de escolas públicas e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs) com idade entre 12 e 17 anos, assistidos pelo Projeto Escola Arteris, o 3º Fórum tem por objetivo fomentar discussões, instrumentalizar debates, promover a produção de conhecimento e a troca de experiências sobre desafios e soluções para redução dos índices de acidentes e consolidar a cultura de valorização da vida.

Em 2016, o evento reuniu 50 estudantes do interior paulista. Em 2017, o Fórum recebeu 90 estudantes de cinco estados em que a Arteris atua: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina.

Neste ano, a experiência se repete e o processo seletivo para participar do Fórum foi aperfeiçoado. Para concorrer a uma vaga, os jovens submeteram projetos indicando soluções de melhoria da segurança no trânsito em suas comunidades. Assim, foram selecionados 75 jovens, de 46 municípios, que terão a oportunidade de aperfeiçoar seus projetos durante todo o evento, por meio do diálogo direto com especialistas no assunto e disseminar boas práticas.