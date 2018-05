Na primeira semana 7 mil pessoas foram vacinadas contra a gripe

O número de eleitores filiados a partidos políticos em Bragança é pequeno em relação ao total de inscritos no colégio eleitoral. De um total de 123.926, segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) relativos a março deste ano, apenas 10.205 cidadãos integram as agremiações no município, ou seja, 8,3%.

