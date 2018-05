Capitão Armando Mangolin faleceu aos 94 anos

O capitão da reserva Armando Mangolin faleceu na terça-feira, 1, em Bragança Paulista, aos 94 anos. Militar do Exército, esteve à frente do Tiro de Guerra, como sargento, de setembro de 1957 a fevereiro de 1965.

Em 1965 foi promovido ao posto de Subtenente e designado para a cidade de Osasco e já no ano seguinte a 2º Tenente e transferido para o Quartel General da 2ª Região Militar, em São Paulo. Em 1980 foi para a reserva remunerada no posto de Capitão, com vencimentos de Major.

Ainda exerceu o cargo de comandante da Guarda Municipal, onde permaneceu por 10 anos.

Em 2010 foi homenageado pela Câmara de Vereadores, que lhe outorgou o título de Cidadão Bragantino.

Deixou a esposa Maria Ortega Mangolin e os filhos Armando Filho, Maria Henriqueta, José Francisco, Osvaldo Luís, Carlos Alberto e Regina, além de netos e bisnetos. O sepultamento ocorreu às 16 horas de ontem, no Cemitério da Saudade.