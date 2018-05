31 mil contribuintes entregaram a declaração do IR em Bragança

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda (pessoas físicas) terminou na segunda-feira, 30 de abril. Em Bragança, a expectativa de recebimento pela Receita Federal era de 30.478 contribuintes, mas esse número foi maior.

Dentro do prazo determinado, 31.124 bragantinos prestaram contas do que ganharam em 2017, e esse total foi 3,77% maior na comparação com o ano de passado, quando o total de declarações foi de 29.991.

Segundo a Receita, o número superior ao que era esperado se deveu, dentre outros motivos, pela multa cobrada de quem não cumpriu com o calendário.

Ontem a Receita começou a receber as declarações de quem perdeu o prazo e o contribuinte vai ser multado em 1% do imposto devido por mês de atraso (limitado a 20% do total) ou R$ 165,74, prevalecendo o maior valor. O sistema, automaticamente, gerará a guia para pagamento do tributo, acrescido da multa.

Brasil – Em nível nacional o número de total de contribuintes que enviaram a Declaração do Imposto de Renda foi de 29.269.987, crescimento de 1,63% em relação a 2017.

A expectativa do Fisco era receber 28,8 milhões. No ano passado 28,5 milhões de contribuintes entregaram o documento dentro do prazo.