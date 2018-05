População idosa em Bragança cresce 17,5% em cinco anos

De acordo com informações da pesquisa Características Gerais dos Domicílios e dos Moradores 2017, divulgadas no último final de semana pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população bragantina com 60 anos ou mais de idade cresceu 17,5% nos últimos cinco anos (2012 a 2017).

Os dados mostram ainda que essa população com idades acima dos 60 anos ganhou 3.495 idosos desde 2012, superando os 23 mil no final do ano passado (23.367) ante 19.872 há cinco anos. A maioria é formada por mulheres. Leia matéria na integra clique aqui