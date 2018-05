No Brasil o aumento chegou a quase 19%: População bragantina com 60 anos ou mais cresce quase 17,5% em cinco anos

Nos últimos cinco anos (2012 a 2017) a população bragantina com 60 anos ou mais de idade cresceu 17,5%. Esse aumento confirma o envelhecimento gradativo e foi constatado na pesquisa Características Gerais dos Domicílios e dos Moradores 2017, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O estudo revela que no ano passado a população residente estimada na cidade era de 164.163 pessoas, crescimento de 9,1% em relação a 2012, quando as estimativas apontavam 150.351 habitantes.

Os dados mostram ainda que a população com idades acima dos 60 anos ganhou 3.495 idosos desde 2012, superando os 23 mil em 2017 (23.367). Há cinco anos (2012) os bragantinos com 60 anos ou mais eram 19.872.

Maioria – As mulheres são maioria expressiva neste grupo, com 13.020 pessoas (56% dos idosos), enquanto os homens são 10.347 (44% do grupo).

O levantamento indica que, desconsiderando a desagregação por sexo, em 2012 o grupo de idosos representava 13,5% da população residente, porém, em 2017, esse percentual cresceu para 14,5%.

País – No Brasil, no mesmo, a população com 60 anos ou mais de idade cresceu 18,8%.

No ano passado a população estimada era de 270,1 milhões, um aumento de 4,2% em relação a 2012, quando havia 198,7 milhões. Os idosos eram 25,4 milhões e agora somam 30,2 milhões. As mulheres são maioria.