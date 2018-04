Votação vai escolher frases dos ônibus das seleções na Rússia

Até o próximo dia 14 de maio enquete aberta pela Fifa vai escolher as frases que vão ser colocadas nos ônibus das 32 seleções que disputam o Mundial 2018 da Rússia.

A votação será feita pelo site oficial da entidade e os vencedores serão escolhidos 10 dias depois.

O Brasil tem três frases selecionadas e uma delas será a escolhida: “O Brasil inteiro joga nesse time”; “Mais de 5 estrelas, 200 milhões de corações” e “A Pátria de chuteiras”.

Nas duas edições anteriores, 2010 (África do Sul) e 2014 (realizado no Brasil), o ônibus oficial da delegação carregou os seguintes slogans: Lotado! O Brasil inteiro está aqui dentro! (2010) e “Preparem-se! O hexa está chegando!” (2014).

O Brasil de Tite estreia na Copa do Mundo no dia 17 de junho, domingo, contra a Suíça, em Rostov. A Seleção verde e amarela está no Grupo E da principal competição do futebol, junto da Costa Rica, Sérvia, e os próprios suíços.