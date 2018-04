Alunos participaram de palestra com Sanderlei Parrela

O ex-velocista Sanderlei Parrela ministrou uma palestra aos alunos da eletiva ‘Olho no Lance’, da escola Profª Maria José Moraes Salles, sobre os trabalhos à frente do Instituto que leva seu nome, com a proposta e de desenvolver trabalhos sociais com os jovens, através do atletismo.

O projeto tem nessa modalidade a ferramenta para realizar atividades físicas, completado por palestras e debates com foco no esporte de modo geral. Os alunos já utilizaram espaços públicos como o Ciles Lavapés, e na terça-feira, 1º de Maio, vai acontecer no Estádio Cícero de Souza Marques.