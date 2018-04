Bragantino tenta manter liderança amanhã contra o Joinville

O Joinville, adversário do Leão na terceira rodada do Brasileiro Série C, é um velho conhecido. Já se enfrentaram 15 vezes, com retrospecto favorável ao tricolor catarinense, que soma 7 vitórias contra 5 do Bragantino e três empates.

No ano passado, pela mesma Série C, o Joinville venceu no turno por 2 x 0 na sua arena e no jogo da volta empate em 1 x 1 no Nabizão.

Durante os treinamentos da semana o técnico Marcelo Veiga manteve a mesma formação dos dois últimos jogos entre os titulares, o que prenuncia que não haverá mudanças, exceção feita a Danilo Bueno, expulso contra o Tupi na semana passada, que cede lugar a Magno, recém contratado junto ao Bangu e que vai fazer sua estreia com a camisa alvinegra.

O Bragantino deve mandar a campo Alex Alves, Robertinho, Lázaro, Guilherme Mattis e Fabiano; Adenilson, Jonathan, Magno e Vitinho; Léo Jaime e Matheus Peixoto.

Joinville – A equipe catarinense pode estrear dois dos três reforços que chegaram durante a semana. O lateral direito Eduardo (que disputou o Paulistão pelo Linense) e o meia Davi trabalharam na equipe principal.

No coletivo-apronto de ontem o técnico Matheus Costa escalou Emerson, Eduardo (Jonas), Bruno Aguiar, Emerson Silva e Alex Ruan; Pierre, Eduardo Person, Misael (Jean Lucas) e Madson; Davi e Rafael Grampola.

Joinville e Bragantino jogam às 16 horas de amanhã.