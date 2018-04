Banco24Horas lança nova versão de aplicativo

O Banco24Horas acaba de lançar uma nova versão do seu aplicativo gratuito, que já está disponível para download nos sistemas Android e iOS. A atualização traz visual e usabilidade aprimorados, que tornam ainda mais fácil a localização dos caixas eletrônicos da Rede Banco24Horas e melhoram ainda mais a experiência do cliente com a marca.

Para encontrar os caixas em tempo real no mapa, basta habilitar a localização do aparelho. O app identifica o tipo de comércio em que os caixas eletrônicos estão instalados (supermercados, postos de gasolina, shoppings, etc) e informa os horários de funcionamento. Se preferir, o cliente pode realizar uma busca por endereço, em qualquer cidade do Brasil.

Graças à conexão com Waze, Google Maps e Apple Maps, o aplicativo permite ao usuário selecionar o caixa eletrônico de destino e traçar uma rota até o local. Além disso, os caixas eletrônicos mais utilizados podem ser incluídos em uma lista de favoritos. O cliente também pode traçar sua rota normal e pedir para o aplicativo indicar os terminais da Rede Banco24Horas disponíveis no caminho.