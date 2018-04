Prefeitura deve entregar três novas creches até dezembro

O prefeito Jesus Chedid esteve reunido com o engenheiro Heitor Gayer, da empresa MBG Engenharia e Construção, quando foram tratados assuntos relativos à construção de duas creches na cidade, cujas obras já estão em andamento.

Segundo a empresa, as unidades dos bairros Jardim Vista Alegre e Padre Aldo Bolini serão entregues em setembro e novembro respectivamente, A que está em construção no Núcleo Habitacional Saada Nader Abi Chedid, construída pela Cem Dez Construções, será concluída até o mês de dezembro.

As novas creches atenderão cerca de 200 crianças cada uma, na faixa etária de zero a 3 anos e as localizações foram definidas de acordo com a demanda e disponibilidade de áreas públicas para as edificações.

Cada unidade possui 6 salas de atividades, 1 berçário, refeitório, sala de educadores, banheiros, cozinha, dispensa para armazenamento de alimentos, lavanderia, bebedouros no pátio, sala da direção e solário para atividades ao ar livre.

Nas creches do Jardim Vista Alegre e Padre Aldo Bolini foram investidos R$ 2,9 milhões, recursos liberados pelo Governo do Estado. A creche do Núcleo Habitacional Saada Chedid recebeu recursos do Governo Federal, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FDE).