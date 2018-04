Caixa realiza palestra para esclarecer mudanças no crédito imobiliário

Na manhã de sexta-feira, 27, A Caixa realizou uma palestra com corretores, imobiliárias e empresas do nicho para anunciar as novidades do setor do crédito imobiliário. A palestra, na Câmara, foi ministrada pelo superintendente regional José Luiz Pavanelli, de Jundiaí.

Em 2017 o mercado registrou a contratação de R$ 37,3 bi de Crédito Habitacional e a redução das quotas de financiamento. Para 2018, a Caixa tem apostado em atuação estratégica, com prioridade para o setor Cliente Habitação. Foram retomadas as contratações’ com Interveniente Quitante, quando um bem é usado como garantia de empréstimo já alienado em outra empresa.

Para clientes pró-cotistas, destinado a trabalhadores que têm conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), é válido para imóveis no valor venal de até R$ 950 mil a aquisição de imóvel e imóvel comercial novo ou usado, construção em terreno próprio e aquisição de terreno e construção, com valor de financiamento mínimo de R$ 50 mil, e quotas de financiamento mínimo de 30% e máxima de 70% ou 80%. No caso de imóveis usados as quotas mínimas são de 30% e máxima de 40% e 70%.

Para o crédito imobiliário que utiliza recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), as taxas foram reduzidas de 10,25% para 9,75% para imóveis dentro do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e de 11,25% para 10,75%, para imóveis dentro do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI).