Consórcio Intermunicipal de Saneamento analisa proposta da Sabesp e decide pelo chamamento público

Municípios membros do CONSANA decidem pela realização de chamamento público para que empresas interessadas apresentem estudos para todas as cidades

O Consórcio de Saneamento Nossa Água – CONSANA, realizou mais uma reunião nesta quinta-feira, 26, em Bragança Paulista, com a finalidade principal de deliberar sobre a proposta final enviada aos municípios consorciados pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP – e outras opções levantadas em reuniões anteriores.

O Prefeito Jesus Chedid, presidente do Consórcio, comandou a reunião com representantes dos 9 municípios consorciados: Bragança Paulista, Joanópolis, Bom Jesus dos Perdões, Monte Alegre do Sul, Nazaré Paulista, Pinhalzinho, Piracaia, Socorro e Vargem.

A SABESP apresentou como proposta final para renovar o contrato com todos os municípios, inclusive Bom Jesus dos Perdões e Monte Alegre do Sul, que não são servidos pela companhia. Nela, estipulou o percentual de 3% sobre a receita líquida que seriam destinados mensalmente a cada cidade, além de investimentos ao longo dos 30 anos do contrato.

Os municípios então tinham três opções sendo consideradas: fechar com a Sabesp; iniciar o processo para a abertura de um chamamento público; ou partir para o processo de licitação, por concorrência pública, diretamente. Após a análise da proposta e deliberação dos municípios membros, por unanimidade, ficou definido que vão proceder com o Chamamento Público para interessados na prestação do serviço de saneamento apresentem a PMI – Proposta de Manifestação de Interesse a cada município.

O Prefeito Jesus Chedid ressaltou que “essa proposta da SABESP não satisfaz as necessidades da região. Segundo Jesus, existe pressa em resolver essa questão e a opção foi pelo chamamento público para que interessados apresentem os projetos.

Conforme explicou Jocimar Bueno do Prado, Secretário Especial de Gabinete de Bragança Paulista, “o objetivo foi analisar com os nove municípios a proposta da SABESP e todos se manifestaram insatisfeitos com a proposta apresentada, o que levou a partir para uma nova etapa – o chamamento público, com prazo máximo para terminar todo o processo entre 90 e 100 dias. Com os estudos em mãos, os municípios poderiam partir para a licitação ou apresentar uma contraproposta à SABESP”.

Além dos municípios membros, participaram da reunião o Deputado Estadual Edmir Chedid e os Secretários Municipais Alexandro Morais (Meio Ambiente), Luciano Ap. de Lima (Finanças), Tiago José Lopes (Assuntos Jurídicos), e a Vereadora e Presidente da Câmara Municipal de Bragança Paulista, Beth Chedid.

O consórcio visa a busca por soluções aos problemas enfrentados pelos municípios relacionados ao saneamento básico e infraestrutura de abastecimento de água potável, manejo de água pluvial, coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos através da realização de audiências, tratando da problemática em conjunto, com força regional.

Além disso, propiciará a implementação de políticas públicas comprometidas com o processo de desenvolvimento socioeconômico e ambiental, saneamento básico em água esgoto e em conjunto, fazer valer a importância da região como grande produtora de água.