EXCLUSIVO: Piloto da aeronave detalha o acidente que vitimou jovem

Na manhã de ontem o piloto Lucas Bulhões Bonventi concedeu entrevista exclusiva à Gazeta Bragantina, a respeito do acidente aéreo ocorrido no dia 25 março, em que foram vítimas ele e a jovem Karoline Keroly da Silva Romero.

Lucas recebeu o jornalista Paulo Alberti Filho da GB no escritório de seu advogado, Dr. Osvaldo Zago, e esclareceu a dinâmica, as causas do acidente, suas circunstâncias e o socorro prestado a Karoline.

Visivelmente abalado com o acidente, Bonventi, 38 anos, esclareceu que pilota aeronaves desde os 18 anos e que conta com mais de 11 mil horas de voo, tendo trabalhado em companhias de aviação civil de grande porte. Contou que adquiriu a aeronave em Minneapolis, norte dos EUA, e a trouxe para o Brasil em voo regular que teve 14 dias de duração. Disse ainda que a aeronave era um modelo anfíbio, que permite pousos sobre terra e água, e estava dentro das especificações da ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – conforme laudo de vistoria elaborado por um agente credenciado da Agência. Esclareceu, ainda, que o avião era muito novo, estava em perfeito estado de conservação, com manutenção 100% e abastecido, com autonomia para mais duas horas, no mínimo, no momento do acidente.

Após decolar, realizou um sobrevoo na represa da Sabesp procedendo voos baixos de reconhecimento do manancial para pouso sobre a água.

Lucas Bonventi, narrou que o voo transcorreu normalmente, em condições climáticas favoráveis, sem intercorrências, em área livre, ou seja, onde não existe tráfego comercial de aviões, sendo apenas exigido contato visual; que decolou do Condomínio Aeronáutico Vale Eldorado e pousaria no mesmo local; que o voo durou cerca de 30 minutos e que já estava a 1.250 metros da cabeceira da pista, há 20 segundos do pouso quando o sinistro ocorreu, no momento que fazia manobra de aproximação para aterrisagem

Bonventi disse que enquanto realizava os procedimentos para o pouso, não enxergou os cabos elétricos existentes a 80 metros do solo por não estarem sinalizados com “bóias” de cor laranja, e, por isso, o trem de pouso acabou tocando o “cabo guarda” (que é o mais alto de todos e sem corrente elétrica), o que acabou descontrolando a aeronave provocando a queda no pasto de uma propriedade rural localizada no bairro Biriçá, e o aparelho começou a pegar fogo no motor, localizado na frente da aeronave. Apesar de gravemente ferido, relata o piloto, conseguiu sair da aeronave e, por estar no assento traseiro, não foi atingido pelas chamas que tomou boa parte dianteira da cabine e o impediu de alcançar o extintor de incêndio quando o fogo atingia a passageira já desacordada. Relatou ainda que usou de toda sua força na tentativa de tirar Karoline que estava no banco da frente, agarrando-a pelos cabelos, quando ela acordou e começou a gritar, mas conseguiu retirar e afastá-la. Ato continuo o avião explodiu.

Quanto ao socorro próprio e de Karoline, Lucas informou que o local é de difícil acesso e longínquo; que gritou por socorro, mas ninguém apareceu naquele momento. Ocorre que seu aparelho celular ficou no interior da aeronave em chamas e o de Karoline caiu ao lado do avião sendo que as chamas impediram de ser alcançado, razão pela qual decidiu afastar Karoline do local do acidente, por motivo de segurança, e foi buscar socorro no condomínio, onde encontrou com um “guarda campo”, pessoa encarregada de cuidar do abastecimento das aeronaves do condomínio, que lhe prestou socorro e a seu pedido contatou o Corpo de Bombeiros. Em seguida, Bonventi disse que foi até o hangar, onde estava seu automóvel, e se dirigiu ao local do acidente, junto com o guarda-campo. Ao chegar próximo ao local do sinistro, quando subia a montanha o carro ficou atolado numa valeta. Lucas e o guarda-campo abandonaram o carro e caminharam na direção do acidente quando encontraram a guarnição do Corpo de Bombeiros que já havia socorrido Karoline e conduziu ambos ao HUSF.

Posteriormente, Bonventi soube que outros acidentes ocorreram no mesmo local, da mesma forma e pelas mesmas causas – falta de sinalização. Explicou que as normas da ABNT regulam a necessidade de sinalização tipo “bóias”, de coloração laranja, nos cabos de alta tensão, notadamente em função da proximidade com pistas de pouso e decolagem de aeronaves, sendo esta a exclusiva causa do acidente.

Finalmente, o piloto Bonventi disse que já prestou esclarecimentos ao Delegado Dr. Sandro Montanari Ramos Vasconcellos e o fez espontaneamente. Entretanto, por ter sofrido trauma em sua mandíbula, perda de vários dentes e violento abalo psicológico, não tinha condições de conceder entrevistas, mas quer deixar claro que não teve culpa alguma no acidente e que prestou socorro à vítima, até o limite de suas forças, razão pela qual repudia algumas matérias sensacionalistas e equivocadas veiculadas recentemente. Lucas disse que está traumatizado com o ocorrido e que lamenta muito a morte da jovem. Por outro lado,Bonventi acrescenta que logo após o acidente ele e sua família tentaram por várias vezes manter contato com a família de Karoline, para prestar ajuda e assitência, porém a mãe se recusou receber qualquer ajuda e a dar informações sobre o estado de saúde da jovem. Quanto às providências judiciais, disse que seu advogado avaliará, oportunamente, a propositura de ação judicial contra a empresa proprietária do cabeamento elétrico, que deu causa ao lamentável e terrível acidente pela falta de sinalização regulamentar, negligência que também deu causa a outros sinistros, no mesmo local.

OUTRO ACIDENTE – Não é a primeira vez que aeronaves caem na região onde ocorreu o acidente. Em 24 de abril de 1999, duas pessoas morreram carbonizadas quando um avião monomotor caiu depois de bater contra um fio de alta tensão. A aeronave, pilotada por um ex-coronel da FAB, havia decolado do mesmo aeroporto (condomínio Vale Eldorado) e após alguns minutos chocou -se contra a fiação da mesma torre onde ocorreu o acidente com Lucas Bonventi.