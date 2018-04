15 Estados aderem à campanha que vende produtos sem impostos

Os brasileiros trabalham mais de cinco meses por ano apenas para pagar impostos e a contrapartida em serviços públicos oferecidos deixa a desejar. Para chamar a atenção sobre a alta carga tributária, a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem promoverá em todo o País, no dia 24 de maio, a 10ª edição do Dia da Liberdade de Impostos.

Durante a campanha empresários dos 15 Estados vão vender produtos sem o valor do imposto embutido, que serão pagos pelas lojas patrocinadoras, sem repasse aos consumidores. Os itens vão de roupas e cosméticos até carro zero quilômetro e combustíveis.

Lojas de todo o País estão sendo convidadas a aderir à campanha, pois trata-se de um movimento que une consumidores e empresários em torno de um interesse comum: questionar o valor dos impostos ante a falta de retorno do poder público, além de conscientizar o varejo e dar a oportunidade de se comprar mais barato.

O Estado de São Paulo está entre os 15 que vão participar.