Definidas as quartas de final do Amador

Conhecidos os oito classificados ao fim da primeira fase, o Campeonato Amador inicia no sábado, 28 as quartas de final para conhecer os semifinalistas da competição.

No Grupo A conquistaram a vaga o Ferroviários, Lavapés, Unidos e Darcilândia. No Grupo B, Santa Luzia, São Lourenço, Pinhalzinho e Cruzeiro. Os jogos começam às 15h15 e a tabela marca os confrontos Santa Luzia x Darcilândia, São Lourenço x Ferroviários, Unidos x Cruzeiro e Lavapés x Pinhalzinho.

Os jogos de volta ocorrem no próximo sábado, 5 de maio.