Ítalo e mais dois deixam o Bragantino

O atacante ítalo, que veio por empréstimo ao Bragantino e ganhou destaque na primeira partida das quartas-de-final contra o Corinthians, no Pacaembu, não vai seguir para a disputa Campeonato Brasileiro da Série C. O jogador, que tinha contrato de empréstimo até maio, preferiu não renovar e acertou transferência para o Bahia, que disputa a Série A do Brasileirão.

O jogador ficou conhecido nacionalmente ao aplicar uma lambreta durante uma partida do Paraná.

Além de Ítalo, o meia Patrick e o atacante Miguel Bianconi também deixaram o clube. Os atletas tinham contrato até o fim da Série C, mas a diretoria entrou em acordo e os vínculos foram interrompidos.

Segundo Clayton Vieira, o clube deve anunciar nesta semana mais contratações. São quatro ou cinco reforços que vão compor o elenco. Ainda segundo o dirigente, outros atletas podem deixar a equipe nos próximos dias.

O Bragantino entra em campo no domingo, 29, para enfrentar o Joinville, às 16h, em Santa Catarina, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.