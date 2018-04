FALTA UMA PARCELA DE ABRIL: Estado repassou R$ 22,9 mi de ICMS à Prefeitura

Na terça-feira, 24, o Governo do Estado de São Paulo depositou R$ 417,26 milhões em repasses de ICMS para os 645 municípios paulistas. O depósito feito pela Secretaria da Fazenda refere-se ao montante arrecadado no período de 16 a 20/4. Os valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos às administrações municipais com base na aplicação do Índice de Participação dos Municípios (IPM) definido para cada cidade.

A Prefeitura de Bragança recebeu este ano, até o dia 24, terça-feira, R$ 22.928.789,53, que somados à previsão feita pela própria Secretaria da Fazenda, relativa à última semana do mês, de R$ 2.841.040,52, fechará o mês com R$ 25.769.829,53. Na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram depositados R$ 20.250.887,55, o aumento será de 27,2%.

Os depósitos semanais são realizados por meio da Secretaria da Fazenda sempre até o segundo dia útil de cada semana, conforme prevê a lei. As consultas dos valores podem ser feitas no site da Secretaria da Fazenda.

IPVA – Os repasses relativos ao IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) registraram aumento se comparado com o mesmo período de 2017. Os dados disponibilizados de 2018 referem-se até mês de março. Foram depositados na conta da Municipalidade R$ 21.852.968,31, enquanto de janeiro a março do ano passado esse montante foi de R$ 20.756.671,43, acréscimo de 5,28%.

O IPVA é dividido igualmente entre Estado e Município (50%) do total arrecadado.